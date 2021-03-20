فيديو.. التحالف يدمر آليات ومعدات ويقتل عددًا من ميليشيا الحوثي في مأرب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-19

متابعات الخليج 365 - متابعة

نشر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مقاطع فيديو تبين استهداف عناصر الميليشيا الحوثية في مأرب.

ويأتي ذلك أثناء محاولة الميليشيا الحوثية التقدم باتجاه في الكسارة بمأرب، حيث تم التصدي للمحاولات الحوثية من قبل الجيش الوطني اليمني والقبائل، وبدعم من التحالف وقواته الجوية؛ فتم القضاء على أرتال الميليشيا ومعداتها العسكرية واصطياد بعض الدبابات.

التحالف يؤدب الحوثيين:

ويأتي ذلك بعد أيام من إطلاق التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمنية عملية عسكرية نوعية لتأديب الميليشيا الحوثية عبر ضربات موجعة في كلٍّ من العاصمة المحتلة صنعاء ومأرب وعدد من المناطق التي تغتصبها الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال المالكي، في وقت سابق: “إن السعودية لديها القدرة على اعتراض التهديدات الجوية والصاروخية التي تشنها الميليشيا الحوثية الإرهابية على الأعيان المدنية”، وأضاف: “للسعودية قوة ردع كبيرة ضد أي تهديد مهما كان مصدره”، مشيرًا إلى أنه “لا تملك أي دولة إقليمية الجرأة على تبني أي هجوم ضد المملكة”.

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