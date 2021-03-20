الحبيب: الجهل بمراحل نمو الطفل قد يؤدي إلى مرضه وإصابته بالقلق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد استشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب، أن أشكال ومراحل النمو عند الطفل متعددة، والجهل بها قد يؤدي إلى مرض الطفل وإصابته بالقلق.

قلق الأطفال:

وأضاف الحبيب، في حواره إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، اليوم الجمعة، أن العلاقة المضطربة بين الوالدين، أو طريقة التربية الجافة من أحدهما أهم المشاكل التي تؤدي إلى قلق الطفل، موضحًا أن القلق يظهر على الطفل بصفة جسدية وبصفة نفسية.

ألعاب الأطفال:

وتابع: نعيبُ ألعابنا والعيبُ فينا وما لألعابنا عيبٌ سوانا، حيث إن الألعاب إضافة نفسية لنمو الطفل إذا أدارها الوالدان بشكل جيّد.

وأوضح أن قدرة الطفل على التعبير قليلة، ولهذا يستخدم جسده ولهذا يتألم جسديًّا في حالات القلق.

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