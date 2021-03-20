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وثقت كاميرا مراقبة لحظة تعرض امرأة للاعتداء والسرقة في أحد شوارع حي الجرادية بالرياض.
وأظهر المقطع اللص وهو يحاول التحدث مع المرأة، التي كانت تسير وخلفها طفلتها، وبعد ذلك اقترب منها لسرقتها، لتركض بعيداً عنه بعدما شكّت في نواياه.
وبعدما حاولت المرأة الهروب لاحقها، وقام بالاعتداء عليها وسحب حقيبتها من يدها ودفعها بقوة، لترتطم في سور منزل وتسقط على الأرض فاقدة الوعي.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. لص يعتدي بالضرب على امرأة ويسقطها أرضاً لسرقة حقيبتها في حي الجرادية بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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