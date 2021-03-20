فيديو.. لص يعتدي بالضرب على امرأة ويسقطها أرضاً لسرقة حقيبتها في حي الجرادية بالرياض

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وثقت كاميرا مراقبة لحظة تعرض امرأة للاعتداء والسرقة في أحد شوارع حي الجرادية بالرياض.

وأظهر المقطع اللص وهو يحاول التحدث مع المرأة، التي كانت تسير وخلفها طفلتها، وبعد ذلك اقترب منها لسرقتها، لتركض بعيداً عنه بعدما شكّت في نواياه.

وبعدما حاولت المرأة الهروب لاحقها، وقام بالاعتداء عليها وسحب حقيبتها من يدها ودفعها بقوة، لترتطم في سور منزل وتسقط على الأرض فاقدة الوعي.

Source akhbaar24.argaam

