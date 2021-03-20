بالفيديو .. سقوط الرئيس الأمريكي “بايدن” من على سلم طائرة الرئاسة

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تعثر الرئيس الأمريكي جون بايدن، اليوم (الجمعة)، 3 مرات في سلم الطائرة الرئاسية التي استقلها من قاعدة أندروز المشتركة في رحلة إلى أتلانتا.

وأظهر مقطع فيديو بايدن يتشبث بالحاجز في المرة الأولى وثبّت نفسه واستمر في السير، لكنه تعثر أيضا للمرة الثانية ونهض، وفي الثالثة سقط على ركبتيه.

وبعد نهوضه بنفسه، دون تدخل من حرسه الشخصي، استمر في التسلق، قبل أن يلقي التحية على مودعيه.

Source akhbaar24.argaam

