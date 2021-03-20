︎
.
تعثر الرئيس الأمريكي جون بايدن، اليوم (الجمعة)، 3 مرات في سلم الطائرة الرئاسية التي استقلها من قاعدة أندروز المشتركة في رحلة إلى أتلانتا.
وأظهر مقطع فيديو بايدن يتشبث بالحاجز في المرة الأولى وثبّت نفسه واستمر في السير، لكنه تعثر أيضا للمرة الثانية ونهض، وفي الثالثة سقط على ركبتيه.
وبعد نهوضه بنفسه، دون تدخل من حرسه الشخصي، استمر في التسلق، قبل أن يلقي التحية على مودعيه.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. سقوط الرئيس الأمريكي “بايدن” من على سلم طائرة الرئاسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.