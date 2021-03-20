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لفتت التغريدة التي كتبها أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، بشأن الأطعمة المفيدة للجسم ، انتباه إحدى المتابعات له.
وكان الخضيري كتب في تغريدته أسماء الفواكه والخضروات التي ينصح الجميع بتناولها.
وردت المغردة بشكل طريف وذكرت أن ما عرضه طلبات رمضان، وأنه أرسلها عن طريق الخطأ على حسابه.
وساهم هذا الرد الطريف في جعل التغريدة تحظي بتداول كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي.
Source slaati
كانت هذه تفاصيل خبر مُغردة ترد بطرافة على نصيحة غذائية قدمها “الخضيري” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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