بوتين ردًا على تصريحات بايدن: “أتمنى له الصحة”

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علق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن له بأنه “قاتل” و”بلا قلب”، قائلًا: “أتمنى له الصحة”، قاصدًا بايدن.
وأضاف أن الناس يرون الآخرين عادة كما يرون أنفسهم، مبينًا أن موسكو ستواصل العمل مع واشنطن لكن على النحو الذي يفيدها.
بدوره أعلن قصر الكرملين الروسي، أمس (الخميس)، أن تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تظهر أنه ليس لديه اهتمام بإصلاح العلاقات بين البلدين.
ووصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، التصريحات بأنها “بالغة السوء” وغير مسبوقة، مشيرًا إلى أن روسيا ستدقق في نهجها المتصل بالعلاقات مع واشنطن.
وكان بايدن قد قال في مقابلة مع إيه بي سي، الأربعاء الماضي، إنه يعتقد أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين “قاتل”، كما وصفه بأنه بلا قلب، وأكد أن روسيا “ستدفع ثمن” تدخلها في الانتخابات الأمريكية.
Source akhbaar24.argaam
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