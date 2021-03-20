لخلل قد يؤدي إلى توقف المحرك أثناء القيادة.. “التجارة” تستدعي 2.5 ألف مركبة مازدا

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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 2.570 ألف مركبة مازدا “CX-9 / 6 / 3 / CX-5″، موديل 2019 لخلل في مضخة الوقود.

وأوضحت، أمس (الخميس)، أن الخلل قد يؤدي إلى عدم بدء تشغيل المحرك، أو توقف المحرك عن العمل أثناء القيادة، ما يزيد من خطر وقوع حـادث.

وطالبت “التجارة” بالتحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال موقع “استدعاء”، والتواصل مع الشركة لاستبدال المضخة مجانا.

Source akhbaar24.argaam

