“أبشر” يدعو المستفيدين إلى تحديث بريدهم الإلكتروني ويبين الطريقة

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دعت منصة “أبشر”، أمس (الخميس)، العملاء، إلى تحديث بريدهم الإلكتروني المسجل على المنصة، من خلال اتباع الخطوات اللازمة للتحديث.

وبينت أن هذه الخطوات تتضمن أن يُسجل المستفيد دخوله على حسابه في “أبشر”، ثم يضغط على صورته الشخصية، ويختار “تعديل” في صفحة “تعديل البيانات”.

وأبرزت انه بعد ذلك يقوم العميل بإدخال البريد الإلكتروني الرئيسي وتأكيده، ثم إدخال الرمز المرئي، واختيار “حفظ”.

Source almnatiq

