خبير سياسي: استهداف مصفاة الرياض اختبار إيراني للرد الأمريكي والأوروبي

أكد أستاذ العلاقات الدولية سامي نادر، اليوم الجمعة، أن الاعتداء على «مصفاة الرياض» بمنزلة رسالة من إيران إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وليس مجرد استهداف للسعودية.

وخلال مداخلة مع «العربية» قال نادر إن الاعتداء (الإرهابي) هو –بالدرجة الأولى– اختبار لمدى استعداد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للرد، ومن ثم فإن الرسالة موجهة بشكل أساسي إلى واشنطن، باعتبار المملكة حليفًا استراتيجيًّا للولايات المتحدة في المنطقة.

وأضاف نادر: «وبدرجة ثانية تم توجيه رسالة (من خلال استهداف مصفاة الرياض) إلى الدول الأوروبية، التي صعدت اللهجة ضد إيران خلال الأسابيع الماضية، في ما يتعلق بالاتفاق النووي».

أستاذ العلاقات الدولية سامي نادر: الاعتداء على مصفاة #الرياض رسالة من #إيران إلى #الولايات_المتحدة و #أوروبا وليس مجرد استهداف لـ #السعودية#العربية pic.twitter.com/IRNhCBqmYk — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 19, 2021

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