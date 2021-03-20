ريم الحسن أول سعودية تعمل ميكانيكي سيارات.. ما قصتها؟

روت المواطنة ريم الحسن أول فتاة سعودية تعمل فنيةَ كهرباء وبرمجيات للسيارات في ورشة بتبوك؛ تفاصيل تجربتها وعملها في هذا المجال.

وقالت ريم، خلال تقرير لبرنامج (MBC في أسبوع): «في البداية كان الناس يستغربون؛ لكوني فتاة وأعمل في ورشة سيارات، ولكن الآن أشعر بأهمية هذا المجال».

وأضافت ريم أنه لو حصل معها عطل في السيارات ستذهب إلى الورش التي تديرها وتعمل بها فتيات؛ لأنها تفضل التعامل مع كادر نسائي عن التعامل مع الرجال.

وأشارت إلى أنه بعد انخراطها في العمل اكتشفت أنها موهوبة في هذا المجال.

وأوضحت أنها تجيد صيانة أنواع مختلفة من السيارات بعد أن تدربت عمليًّا على يد صاحب الورشة، وتسعى إلى التعمق في هذه المهنة، وأن يكون لديها عملها الخاص.