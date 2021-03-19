شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سائق متهور صدم قائد دراجة نارية في حائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة حائل القبض على صاحب مركبة صدم أحد قائدي الدراجات النارية وفر هاربا معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقالت في بيان: "‏إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، والمتضمن قيام صاحب مركبة بمنطقة حائل بصدم أحد قائدي الدراجات النارية والهرب من الموقع معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، حيث تم تحديد هويته والقبض عليه، واتخاذ جميع الإجراءات بحقه تمهيداً لإحالته للنيابة العامة".