مستقبلك سياحة .. مبادرة سعودية جديدة لتوفير 100 ألف فرصة عمل .. رابط التقديم هنا

في إطار ما تقوم به الحكومة السعودية من تنمية لرأس المال البشري، أطلقت اليوم وزارة السياحة مبادرتها الجديدة “مستقبلك سياحة” والتي تهدف لتوفير 100 ألف فرصة عمل للكوادر الوطنية حتى نهاية العام الجاري، وتأتي هذه المبادرة ضمن الاستراتيجية الخاصة بتنمية رأس المال البشري السعودي للوصول إلى مليون وظيفة بنهاية 2030، يساهم القطع السياحي بقدر كبير فيها بما يمثله من أمكانيات واعدة تتمتع بها المملكة.

تأتي هذه المبادرة الواعدة كثمرة جهد وتعاون تم بين كل من وزارة السياحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، بالإضافة إلى عدد كبير من شركاء القطاع الخاص، لصياغة برنامج يهدف إلى إعداد وتدريب كوادر متميزة للعمل بالقطاع السياحي، وذلك من خلال إكسابهم المهارات الفنية والتقنية التي تمكنهم من أداء عملهم بالشكل الأمثل، وفي المقابل يوفر البرنامج الحوافز اللازمة لهم مثل رفع نسبة دعم الأجور لمدة عامين.

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رابط وطريقة التقديم

هذا وقد أطلقت الحكومة الموقع الخاص بالتقديم في الحملة، والذي سيتم تخصيصه لتلقي طلبات التقديم من راغبي الاستفادة من المبادرة من خلال الرابط التالي الموقع الرسمي لحملة مستقبلك سياحة.

يذكر أن الاستراتيجية العامة لتنمية رأس المال السياحي كانت قد بدأت في التنفيذ منذ أكتوبر من العام الماضي، والتي تستهدف في المقام الأول إلى توفير الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل السياحي، من خلال تقديم كافة سبل الدعم الفني والمالي والتقني.