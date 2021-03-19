يبدأ من 300 ألف حتى 4 ملايين ريال

كيف تحصل على تمويل مشاريع التميز من بنك التنمية الاجتماعية؟

أوضح بنك التنمية الاجتماعية أن تمويل مشاريع التميز يستهدف تمويل المشاريع التي تزيد تكلفتها الاستثمارية عن 300 ألف ريال، ولا تتجاوز 8 ملايين ريال، وتتوافر فيها أحد معايير التميز التي حددها البنك.

وأكد بنك التنمية الاجتماعية أن أولويات التمويل لدى البنك بين المشاريع المقدمة التي تقع تحت هذا المسار (والتي يجتاز فيها طالب التمويل مرحلة التقييم الأولية)؛ تخضع لمفاضلة في التمويل يعتمد فيها البنك على عدد من المعايير المبنية على تحقيق أهدافه، وتكون الأولوية في التمويل للمشاريع التي تحقق نسبة أعلى من المعايير التالية:

– المشاريع الإبداعية ذات النوعية غير التقليدية.

– المشاريع التي تقل تكلفتها الاستثمارية عن مليون ريال.

– المشاريع التي تقع في المناطق النائية والأقل نموًّا.

– المشاريع المبنية على الاستفادة من الميزة النسبية للمنطقة التي ستقام بها.

– المشاريع التي تلتزم بتحقيق أعلى نسبة من السعودة.

– الأول في المنطقة مع مناسبة تطبيقه.

– نتيجة المقابلة الشخصية.

– توافر مؤهل متخصص بمجال المشروع.

– السلوك الائتماني.

شروط تمويل مشاريع التميز من بنك التنمية الاجتماعية

ومن الشروط العامة اللازم توافرها في طالب التمويل، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل العمر عن 25 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا، وألا يقل المؤهل عن الثانوية العامة، وامتلاك منشأة سابقة لها علاقة بالمجال المراد تمويله من قبل بنك التنمية الاجتماعية.

وكذلك الخبرة الوظيفية المكتسبة من الوظيفة التي يشغلها المتقدم حاليًّا أو سابقًا، وأن تكون لها علاقة بالمجال المراد تمويله، ولا يتطلب خبرات على طلبات التمويل لمشاريع الإيواء السكني (مشاريع سياحية) إذا كان المستفيد يملك الأصل، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

وأن يسمح الوضع المالي والائتماني للمتقدم بالحصول على التمويل، وتقديم ضمانات السداد بحد أدنى 30% من قيمة التمويل، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

وألا يزيد مبلغ التمويل المطلوب للمشروع عن 4 ملايين ريال، ولا تزيد التكلفة الاستثمارية عن 8 ملايين ريال. وإذا كانت التكلفة الاستثمارية للمشروع تزيد عن 500 ألف ريال فيشترط ألا تقل نسبة المساهمة الذاتية المطلوبة من المتقدم عن 8% من التكلفة الاستثمارية للمشروع، ولا تزيد عن 50% وفق سياسات تضعها إدارة البنك، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

وألا يمضي على تأسيس المشروع أكثر من (3) سنوات، وأن يكون المتقدم قادرًا على استخراج التراخيص النظامية التي تقررها الجهات المختصة، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

اقرأ أيضًا:

بنك التنمية الاجتماعية يوضح شروط تمويل مشاريع الأسر المنتجة