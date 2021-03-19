أمانة المدينة توضح معلومات «مهمة» عن مسجد الإجابة

أوضحت أمانة منطقة المدينة المنورة معلومات مهمة عن مسجد الإجابة، كسبب تسميته وإدراجه في مشروع إعمار المساجد التاريخية.

وأكدت أمانة منطقة المدينة المنورة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن مسجد الإجابة يقع في الجهة الشمالية الشرقية من المسجد النبوي الشريف.

وتم تسجيل مسجد الإجابة ضمن مشروع إعمار المساجد التاريخية؛ وذلك لتأهيله وتحسينه وتعزيز هويته التاريخية على نفقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيـس مجلس هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة.

ويقع مسجد الإجابة على بعد (385) مـترًا شمال البقيع، في طريق الملك فيصل –رحمه الله– وفقًا لأمانة منطقة المدينة المنورة.

واشتُهر مسجد الإجابة بهذا الاسم لحادثة رواها الإمام مسلم في صحيحه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين، وصلينا معه، ودعا ربه طويلًا، ثم انصرف إلينا. فقال –صلى الله عليه وسلم–: (سألت ربي ثلاثًا، فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة.. سألت ربي ألا يهلـك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها).

اقرأ أيضًا:

المسجد النبوي.. محطات زمنية خالدة وتوسعات لا تتوقف

1490 عاملًا ينجزون أعمال التنظيف والتعقيم بالمسجد النبوي أثناء موجة الغبار