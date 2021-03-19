بالفيديو.. القبض على قائد مركبة خالف قواعد «أكتاف الطرق» في جدة

أعلن المرور السعودي، اليوم الجمعة، القبض على قائد مركبة خالف القواعد المتعلقة بعدم تجاوز أكتاف الطرق في جدة.

وجاءت عملية القبض، في ضوء بلاغ موثق بالفيديو والبيانات تلقاه المرور "السعودي" عبر حسابه الرسمي.

وتفاعلاً مع البلاغ، قال المرور: نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

https://twitter.com/vcvcl/status/1372412571429572609

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