اخبار السعوديه

«الأرصاد» يكشف حقيقة هطول الأمطار في شهر رمضان: هناك حالات جوية متطرفة

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - أكد حدوث متغيرات جوية وعواصف غبارية

أوضح الرئيس التنفيذي لـ«المركز الوطني للأرصاد» الدكتور أيمن علام، اليوم الجمعة، الحقيقة الكاملة لهطول الأمطار في شهر رمضان الكريم.

وخلال مقابلة مع برنامج «بالمختصر» على فضائية «إم بي سي»؛ قال علام: «هناك الآن تغيرات فصلية تجمع بين نهايات الشتاء وبداية الصيف، ومن مظاهرها الأمطار والرياح النشطة وأمواج عالية».

وأضاف: «ما شاهدناه من غبار وأتربة خلال الفترة الماضية أمور اعتيادية، وهناك دورات مناخية تمر بها المملكة، مثل أي بقعة على وجه الأرض.. هناك تقلبات ومتغيرات جوية تستمر خلال شهر رمضان، وتشمل عواصف غبارية وأتربة مثارة وأمواجًا عالية ورياحًا نشطة، بجانب تقلبات في درجات الحرارة، وتكون الأمطار حول معدلاتها الطبيعية في هذه الفترة من العام، وقد تكون هناك حالات جوية متطرفة سوف نعلن عنها في حينها».

اقرأ أيضًا:

تقلبات جوية مرتقبة.. ومتحدث «الأرصاد»: الفصول الأربعة في يوم واحد

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا