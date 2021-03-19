«الأرصاد» يكشف حقيقة هطول الأمطار في شهر رمضان: هناك حالات جوية متطرفة

أوضح الرئيس التنفيذي لـ«المركز الوطني للأرصاد» الدكتور أيمن علام، اليوم الجمعة، الحقيقة الكاملة لهطول الأمطار في شهر رمضان الكريم.

وخلال مقابلة مع برنامج «بالمختصر» على فضائية «إم بي سي»؛ قال علام: «هناك الآن تغيرات فصلية تجمع بين نهايات الشتاء وبداية الصيف، ومن مظاهرها الأمطار والرياح النشطة وأمواج عالية».

وأضاف: «ما شاهدناه من غبار وأتربة خلال الفترة الماضية أمور اعتيادية، وهناك دورات مناخية تمر بها المملكة، مثل أي بقعة على وجه الأرض.. هناك تقلبات ومتغيرات جوية تستمر خلال شهر رمضان، وتشمل عواصف غبارية وأتربة مثارة وأمواجًا عالية ورياحًا نشطة، بجانب تقلبات في درجات الحرارة، وتكون الأمطار حول معدلاتها الطبيعية في هذه الفترة من العام، وقد تكون هناك حالات جوية متطرفة سوف نعلن عنها في حينها».

#بالمختصر |



خبير أرصاد يبيّن الحقيقة الكاملة لهطول الأمطار في شهر رمضان @DR_AGhulam



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