نداء عاجل من وزير الشؤون الإسلامية: خذوا اللقاح لنصلي في مساجدنا بأمان

وجَّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الجمعة، بأخذ الأسباب المشروعة، وتناول اللقاح للوقاية من فيروس «كورونا المستجد».

وعبر حسابه على «تويتر» قال آل الشيخ: «إخواني.. أدعوكم إلى التوكل على الله –عز وجل– وفعل الأسباب المشروعة لتوقي فيروس (كورونا)، ومن ذلك أخذ اللقاحات التي أجمع الأطباء والمختصون على موثوقيتها وفاعليتها بإذن الله في التحصين من الوباء».

وأضاف: «لنكن جميعًا على قدر المسؤولية حفاظًا على صحة الجميع، وحتى نصلي في مساجدنا بسلام وأمان».

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