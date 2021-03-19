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الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تقدم لقاح كورونا لمنسوبي القطاعات الأمنية بشرورة

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الرياض - محمد عبدالله - في إطار حملة (الوقاية أمان) بمناطق المملكة

قدمت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، لقاح فيروس لمنسوبي القطاعات الأمنية بمحافظة شرورة التابعة لمنطقة نجران؛ وذلك في إطار تنفيذ حملة «الوقاية أمان» بمناطق ومدن المملكة كافةً.

وحرصت الفرق الطبية أثناء تقديم اللقاح في قطاع حرس الحدود في محافظة شرورة، ومركز حرس الحدود, وإدارة الجوازات في منفذ الوديعة الحدودي؛ على تقديم رسائل توعوية وتثقيفية عن أهمية اللقاح ومأمونيته بإذن الله.

وتواصل الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تنفيذ العديد من المبادرات في حملة (الوقاية أمان)، بما يسهم في تعزيز سبل الوقاية من خلال تقديم لقاح فيروس كورونا، والمشاركة الفعَّالة في الوصول إلى المناعة المجتمعية بإذن الله.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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