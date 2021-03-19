«الأرصاد» عن طقس السبت: سحب رعدية ممطرة على بعض المناطق

توقَّع «المركز الوطني للأرصاد» الأحوال الجوية لغد السبت، لافتًا إلى تكوُّن سحب رعدية ممطرة، وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على شمال المملكة.

وفي بيانٍ عبر موقعه الرسمي، قال «المركز»: «سماء غائمة جزئيًّا على مرتفعات (جازان، وعسير، والباحة، الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة)، تتخللها سحب رعدية ممطرة، وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على شمال المملكة، فيما يكون الطقس مستقرًّا على معظم مناطق المملكة.

وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، ذكر «الوطني للأرصاد» أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15–40كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية شمالية غربية، بسرعة 15–40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف. أما البحر فسيكون متوسط الموج.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا السبت:

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