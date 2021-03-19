هل التوكل على الله يكون ناقصًا حال عدم تناول لقاح كورونا؟.. الخثلان يجيب

وجّه الدكتور سعد الخثلان عضو هيئة كبار العلماء سابقاً والأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بأهمية تناول لقاح فيروس "كورونا المستجد"، مؤكدًا أنه "سبب لدفع التهلكة عن النفس".

وخلال لقائه على قناة "المجد"، قال الخثلان: إن الله سبحانه وتعالى شرّع بأخذ الأسباب التي تمنع الوقوع في مكروه أو الإصابة بضرر، بل إن الأخذ بالأسباب هو نوع من التوكل على الله، وحقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله لجلب المنافع ودرء المخاطر؛ مع فعل الأسباب.

وأضاف الخثلان: إن التوكل على الله يكون ناقصًا ولا يكون حقيقًا إذا تم تعطيل الأخذ بالأسباب، والتي من بينها أخذ لقاح "كورونا" لاتقاء الوباء الذي عّم أرجاء الأرض.

اقرأ أيضًا:

في المدن والمحافظات.. وزارة الصحة تكشف حصيلة الشفاء الجديدة من كورونا