الإطاحة بصاحب مركبة في حائل صدم أحد قائدي الدراجات النارية وهرب

أعلن المرور السعودي، القبض على صاحب مركبة بمنطقة حائل‬، صدم أحد قائدي الدراجات النارية وهرب من الموقع معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال المرور السعودي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، والمتضمن قيام صاحب مركبة بمنطقة حائل‬ بصدم أحد قائدي الدراجات النارية والهرب من الموقع معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، فقد تم تحديد هويته والقبض عليه.

وأكد المرور السعودي، اتخاذ جميع الإجراءات بحقه تمهيداً لإحالته للنيابة العامة