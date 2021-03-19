شكرا لقرائتكم خبر عن «شاهين سات».. هدية المملكة لخدمة العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • المملكة تستمر في ريادة العالم العربي لقطاع الفضاء

• مخصص للتصوير الفضائي وتتبع السفن البحرية

• التطوير والتصنيع بمشاركة شركة lina space الأمريكية

• يقدم صورا ذات تقنية عالية للأرض من المدارات المنخفضة

• يتميز بدقة تصوير تصل إلى 0.9 متر ووزن لا يتجاوز 75 كيلو

تطلق مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، قمرها السابع عشر صباح الغد من كازاخستان، والذي يحمل اسم «شاهين سات»، المخصص للتصوير الفضائي وتتبع السفن البحرية، لتستمر المملكة في ريادة العالم العربي لقطاع الفضاء.

وعملت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، على تطوير وتصنيع القمر الصناعي بمشاركة شركة lina space الأمريكية، الذي يقدم صورا ذات تقنية عالية للأرض من المدارات المنخفضة، بواسطة حمولتي التليسكوب ذو الدقة الفائقة للتصوير، ونظام التعرف التلقائي لتتبع السفن.

ويعد هذا القمر جيلا جديدا من الأقمار الصناعية ذات الأحجام الصغيرة، ويتضمن حمولة تلسكوب ذو دقة فائقة للتصوير، ويتميز القمر الذي تم تطويره وتصنيعه خلال فترة زمنية قصيرة بدقة تصوير تصل إلى 0.9 متر، ووزن لا يتجاوز 75 كيلو جرام.