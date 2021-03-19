شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة جدة» تغلق مجمعاً تجارياً لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أغلقت أمانة جدة مجمعاً تجارياً في حي الزهراء لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق اشتراطات الوقاية من فايروس كورونا.

وتعمل الفرق الرقابية في أمانة جدة على تطبيق الاشتراطات الاحترازية التي تتضمن إرشادات وتعليمات صارمة، أهمها قياس درجة حرارة العاملين والمتسوقين وتوفير غرفة للعزل ومعقمات وكمامات وقفازات وتحقيق التباعد، وإلزام أصحاب المجمعات بوضع معقمات كافية بمعدل علبة تعقيم لكل 50 متراً، والتأكيد على أصحاب المحلات والمجمعات للالتزام بالحد المسموح به لكل متسوق.

كما تشترط الإجراءات القيام بالمسح النشط للمتسوقين وتوفير أجهزة قياس درجة الحرارة وتعيين ضابط اتصال من رجال الأمن لتنظيم المتسوقين، ووضع مسارات التباعد أمام المحلات وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم لأماكن الملامسة في المحلات مثل مقابض الأبواب، السلالم، المصاعد والأرضيات، إضافة إلى وضع لافتات توعوية توضح الإرشادات الاحترازية لمنع العدوى.