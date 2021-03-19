شكرا لقرائتكم خبر عن متى تستوجب أعراض لقاح «كورونا» زيارة الطبيب؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكدت وزارة الصحة أن الأعراض الجانبية الشائع ظهورها بعد تلقي التطعيم باللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بشكل عام تتمثل في: الشعور بالتعب والصداع، ألم في موضع الحقن، آلام في العضلات والشعور بالتوعك، ارتفاع درجة الحرارة ورعشة بالجسم.

‏وأوضحت أنه يمكن وضع كمادات باردة على مكان الحقن لتخفيف الألم والتورم إن وجد، وتناول مسكن للألم مثل باراسيتامول عند اللزوم بالجرعة المناسبة للحالة الصحية.

وكشفت وزارة الصحة أن معظم الآثار الجانبية بعد التطعيم خفيفة إلى متوسطة، خصوصا بعد الجرعة الثانية، وتحدث خلال الأيام الثلاثة الأولى من التطعيم وتختفي في غضون يوم إلى يومين من بدايتها، وقالت: «في حال استمرت الاعراض أكثر من 5 -7 أيام يفضل مراجعة الطبيب لعمل الفحص السريري».

ووجهت «الصحة» نصائح لجميع من تلقوا اللقاح، تمثلت في: مراقبة ظهور الأعراض الجانبية جيدا وتسجيلها فور ظهورها، مراقبة المريض لنفسه حول حدوث حالة صحية أخرى لمدة 3 أسابيع، تبني نمط حياة صحي والابتعاد عن التوتر لتعزيز المناعة، الاستمرار بتطبيق الإجراءات الاحترازية العامة.

وحثت الجميع على أخذ اللقاح حمايةً لهم من الإصابة بالفايروس ومضاعفاته، وبوصفه وسيلة آمنة وفاعلة للتخلص من الأمراض المعدية بإذن الله، معلنة ‏⁧‫تسجيل 2.723.934 جرعة للقاح كورونا تم إعطاؤها منذ بدء التطعيم وحتى اليوم (الجمعة)، مشددة على ضرورة استكمال الجرعتين للحصول على المناعة المرجوة.