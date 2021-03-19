السعودية اليوم / "الفضلي" يدشن فعاليات "أسبوع البيئة" الأحد القادم



الرياض 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واس

يدشن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي الأحد القادم، انطلاق فعاليات "أسبوع البيئة" تحت شعار "البيئة لنا ولأجيالنا"، ويستمر حتى 27 / 3 / 2021م.

وتهدف الفعاليات إلى توعية المجتمع بأهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها، لما لها من دور محوري في تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي وجودة الحياة.

وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال إستراتيجياتها وخططها ومبادراتها على تحقيق أعلى المستويات في المحافظة على البيئة والغطاء النباتي، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية غير المتجددة، إضافة إلى تعظيم الاستفادة من المصادر المجددة، والاعتماد على التقنيات الحديثة؛ لرفع الجودة وكفاءة الأداء في القطاعات كافة، إلى جانب المحافظة على الحياة الفطرية والبيئة البحرية وإدارة النفايات.

يذكر أن مجلس الوزراء أصدر قرارا يتضمن تخصيص أسبوع خاص بالبيئة في كل عام، تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة إقامته وتنفيذه ودعوة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات البيئية للمشاركة في نشاطاته، وذلك في أول أسبوع من فصل الربيع من كل عام.

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21:13ت م

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