خلل يضرب واتساب وأنستقرام وماسنجر.. ثلاثي فيسبوك خارج الخدمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبلغ العديد من المستخدمين حول العالم اليوم الجمعة، عن خلل في تطبيقات واتساب وأنستقرام وماسنجر، ما أدى إلى توقفها عن العمل نهائيا.

وعلى موقع "داون ديتيكتور" المتخصص في رصد أعطال التطبيقات، أبلغ آلاف المستخدمين عن "توقف تام" لجميع خدمات واتساب" و"أنستقرام" و"ماسنجر".

وجاءت الشكاوى من توقف التطبيقات في أمريكا وألمانيا ومصر وقطر وتركيا والبرازيل وكولومبيا وتشيلي وغيرها من الدول.

ولم تعلق شركة فيسبوك المالكة للتطبيقات الثلاثة حتى الآن على توقف الخدمات.

ويرصد موقع داونديتيكتور الأعطال من خلال تجميع تقارير الحالة من عدة مصادر. وربما يعاني عدد أكبر من المستخدمين من انقطاع الخدمات.

