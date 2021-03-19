واتساب يعود للعمل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-19

متابعات الخليج 365 - متابعة

عاد تطبيق واتساب للعمل بشكل تدريجي في عدة دول، بعد توقف دام أكثر من ساعة دون الإفصاح عن الأسباب.

تعطل واتساب:

وواجه مستخدمو تطبيقات التواصل ”واتساب- فيسبوك- إنستجرام” المملوكة لشركة فيسبوك مشكلات ضخمة في جميع أنحاء العالم، حيث تعذر الوصول إليها.

وشهد تطبيق واتساب عطلًا مساء اليوم الجمعة في بعض دول الشرق الأوسط.

ولم يتضح بعد سبب العطل، وإن تفاوت من دولة إلى أخرى، حيث يظهر الواتساب وكأنه غير متصل بالإنترنت.

وبحسب تقنيين توقفت خدمة واتساب عن العمل لبعض الوقت في عدة دول عربية، جراء خلل فني طرأ على التطبيق.

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