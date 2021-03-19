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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-19
وبحسب تقنيين توقفت خدمة واتساب عن العمل لبعض الوقت في عدة دول عربية، جراء خلل فني طرأ على التطبيق.
تعطل واتساب في بعض دول الشرق الأوسط
يظهر وكأنه غير متصل بالإنترنت
متابعات الخليج 365 - الرياض
شهد تطبيق واتساب عطلًا مساء اليوم الجمعة في بعض دول الشرق الأوسط.
عطل:
ولم يتضح بعد سبب العطل، وإن تفاوت من دولة إلى أخرى، حيث يظهر الواتساب وكأنه غير متصل بالإنترنت.
وبحسب تقنيين توقفت خدمة واتساب عن العمل لبعض الوقت في عدة دول عربية، جراء خلل فني طرأ على التطبيق.
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