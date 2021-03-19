الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-19

سلطان بن سلمان يعلن إطلاق قمرين صناعيين سعوديين غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، الأمير سلطان بن سلمان، عن إطلاق قمرين صناعيين سعوديين يوم غد السبت.

قمران بأيدٍ سعودية :

وقال الأمير سلطان بن سلمان: “نهنئ أنفسنا بإطلاق قمرين صناعيين لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وجامعة الملك سعود، صباح يوم غد مصنّعة بأيدٍ سعودية”.

وكانت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية قد أعلنت عن إطلاق قمرها السابع عشر صباح يوم غد السبت من كازاخستان، باسم (شاهين سات)، المخصص للتصوير الفضائي وتتبع السفن البحرية، والقمر الصناعي التعليمي (CubeSat).

إنجاز لجامعة الملك سعود:

وتعد جامعة الملك سعود هي أول جامعة سعودية تُطلق قمرًا صناعيًّا مكعبًا CubeSat بحجم 10*10*10 سم، ووزن 1 كيلوجرام، ولديها محطة أرضية يمكنها التواصل مع الأقمار الصناعية الصغيرة والكبيرة ومحطة الفضاء الدولية.



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