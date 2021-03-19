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السعودية تعلن ضوابط الحج لموسم 1442هـ/2021م

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كشفت مصادر لصحفة عاجل اليوم الجمعة عن ضوابط الحج لموسم هذا العام 2021م/1442هـ التي حددتها وزارة الصحة السعودية، وعلى رأس قائمة تلك الضوابط حصول حجاج الداخل على جرعات اللقاح المعتمدة بالمملكة ضد قبل مطلع ذي الحجة، وأضافت الصحيفة أيضًا تضمنت الضوابط إلزام الحجاج القادمين من خارج المملكة بأخذ لقاح مضاد لفيروس كورونا معتمد من منظمة الصحة العالمية، على أن تكون الجرعة الثانية من اللقاح قبل دخول المملكة بنحو أسبوع.

السعودية تعلن ضوابط الحج لموسم 1442هـ/2021م

ضوابط الحج لموسم 1442/ 2021

وشملت الضوابط بحسب الصحيفة أيضًا ما يلي:

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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