السعودية تعلن ضوابط الحج لموسم 1442هـ/2021م

كشفت مصادر لصحفة عاجل السعودية اليوم الجمعة عن ضوابط الحج لموسم هذا العام 2021م/1442هـ التي حددتها وزارة الصحة السعودية، وعلى رأس قائمة تلك الضوابط حصول حجاج الداخل على جرعات اللقاح المعتمدة بالمملكة ضد كورونا قبل مطلع ذي الحجة، وأضافت الصحيفة أيضًا تضمنت الضوابط إلزام الحجاج القادمين من خارج المملكة بأخذ لقاح مضاد لفيروس كورونا معتمد من منظمة الصحة العالمية، على أن تكون الجرعة الثانية من اللقاح قبل دخول المملكة بنحو أسبوع.

ضوابط الحج لموسم 1442/ 2021

وشملت الضوابط بحسب الصحيفة أيضًا ما يلي: