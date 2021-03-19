خطة العمل في شهر رمضان في المسجد النبوي والإجراءات الاحترازية

تم الإعلان عن خطة العمل في شهر رمضان في المسجد النبوي في ظل الإجراءات الاحترازية العديدة التي تعمل بها المملكة في ظل انتشار كورونا، وقد تم وضع الخطة بحيث تتناسب مع الشهر الكريم والقيام بالشعائر الإسلامية على أكمل وجه، تشمل الخطة أوقات الصلاة وصلاة التراويح، مع الاستعداد التام للأزمات والطوارئ التي يمكن أن تحدث خلال هذه الفترة سوف نتعرف على ملامح الخطة الخاصة بالمسجد النبوي فس شهر رمضان وأهم ملامحها.

خطة العمل في شهر رمضان

نتيجة لما تتعرض له المملكة من جراء جائحة كورونا وما تقوم به من وسائل لمواجهتها إلا أنها لم تمنع القيام بالشعائر والاهتمام بالمسجد النبوي وإقامة الصلاة فيه مع تنظم العمل والصلاة وتحديد القوة الاستيعابية وأوقات الصلاة ومنها:

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تم الإعلان عن الصلاة في المسجد النبوي بطاقة استيعاب تصل إلى 45 ألف مصلي،

يتم ضم المناطق المحيطة بالمسجد من الساحات الغربية الجديدة بسعة 15 ألف مصل.

مما يجعل المجموع للقوة الاستيعابية للمصلين في المسجد 60 ألف مصلي.

أوقات الصلاة وصلاة التراويح