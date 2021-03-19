«الصحة»: ارتفاع ملحوظ في الحالات النشطة والحرجة.. وعلى الجميع تلقي لقاح كورونا

أوضحت وزارة الصحة أنها لا تزال ترصد ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الحالات النشطة والحرجة، حاثَّةً الجميع على أخذ اللقاح حمايةً لهم من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته، وبوصفه وسيلة آمنة وفاعلة للتخلص من الأمراض المعدية بإذن الله.

وأعلنت الصحة تسجيل (391) حالة مؤكدة، وتعافي (263) حالة في المملكة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (3811) منها (574) حالة حرجة، فيما بلغ عدد الإصابات (384271) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (373864) حالة، كما تم تسجيل (5) حالات وفاة؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات إلى (6596) حالة.

ودعت الجميع إلى التواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).