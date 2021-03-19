كراني: انقلاب حراري ملموس.. نشاط للرياح وانعدام في الرؤية على بعض المناطق

كشف خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، اليوم الجمعة، عن حدوث انقلاب حراري ملموس تشهده معظم مناطق المملكة خلال الأيام المقبلة.

وقال كراني، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «يا هلا بالربيع.. تتسارع حركة الشمس الظاهرية في اتجاه خط الاستواء للتعامد عليه وانتهاء الفترة الانتقالية وبداية فصل الربيع، وليس الصيف».

وأضاف كراني: «يَصحَبُ فصلَ الربيع، انقلابٌ حراري ملموس على معظم المناطق، ونشاط للرياح مصحوب بانعدام أو شبه انعدام في الرؤية، خاصةً على (الوسط، الشمال، الشرق) ثم الغرب والجنوب».

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