الأول من نوعه عالميًّا.. وفد من «البيئة» يتفقَّد مشروع تحسين فحول النخيل

زارت اللجنة الخاصة بتطوير فحول النخيل بوزارة البيئة والمياه والزراعة؛ مشروع تحسين فحول النخيل الواقع غرب شقراء، المملوك لإحدى الشركات الوطنية، الذي يعد الأول من نوعه عالميًّا من حيث أعداد فحول النخيل وتنوع أصنافها.

وتأتي الزيارة ضمن استراتيجية الوزارة واهتماماتها بنشاط زراعة النخيل بالمملكة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ حيث حظي نشاط زراعة النخيل وإنتاج التمور بقدر كبير من التنمية والدعم من قبل الوزارة، فأطلقت في وقت سابق برنامج «مكافحة سوسة النخيل الحمراء»، بهدف الحفاظ على سلامة النخيل بالمملكة. ورصدت الدولة مليارًا و766 مليون ريال لمكافحة هذه الآفة.

وبدأ تأسيس المشروع عام 2019م، وروعي فيه استخدام أعلى التقنيات وأحدثها لتوفير المياه والأسمدة والمبيدات، وتقليص أعداد العمالة، وسيكتمل المشروع مع نهاية عام 2021م للوصول إلى العدد المستهدف البالغ 350 ألفًا من فحول النخيل، كما سيبدأ في الإنتاج عام 2025م.

ويهدف المشروع إلى إنتاج حبوب اللقاح وتصنيعها بطريقة علمية محسنة مغلفة ومعقمة لبيعه في السوق المحلية والدولية، وتوفيرها على مدار العام، بالإضافة إلى الحد من انتشار الأوبئة والآفات الزراعية وتحسين إنتاج التمور المحلية والدولية والدخول في الصناعات الغذائية والدوائية والصناعات التحويلية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي.

يذكر أن المشروع يهدف إلى إنتاج فسائل فحول نخيل محسنة ذات صفات مميزة؛ حيث سيتم إكثارها عن طريق الأنسجة وبيعها محليًّا ودوليًّا؛ إذ ستكون المملكة العربية السعودية الرائدة والأولى عالميًّا في هذا المجال، ولها السبق في إنتاج فحول محسنة ذات صفات مميزة واقتصادية.