

الكويت 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واس

سجلت الكويت 1519 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في بيان، أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 225 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14554 حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 1273 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 200822 حالة.

// انتهى //

19:32ت م

0095



الكويت 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واسسجلت الكويت 1519 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 216586 في حين تم تسجيل ثماني حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1210.وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في بيان، أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 225 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14554 حالة.وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 1273 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 200822 حالة.// انتهى //19:32ت م0095

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الكويت تسجل 1519 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.