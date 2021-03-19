السعودية اليوم / "الخدمات الطبية بوزارة الدخلية" تقدم لقاح فيروس كورونا لمنسوبي القطاعات الأمنية في شرورة



شرورة 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واس

قدمت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، لقاح فيروس

وحرصت الفرق الطبية أثناء تقديم اللقاح في قطاع حرس الحدود في محافظة شرورة، ومركز حرس الحدود, وإدارة الجوازات في منفذ الوديعة الحدودي, على تقديم رسائل توعوية وتثقيفية عن أهمية اللقاح ومأمونيته بإذن الله.

وتواصل الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تنفيذ العديد من المبادرات في حملة "الوقاية أمان"، بما يسهم في تعزيز سبل الوقاية من خلال تقديم لقاح فيروس كورونا، والمشاركة الفعّالة في الوصول إلى المناعة المجتمعية بإذن الله.

// انتهى //

19:28ت م

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شرورة 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واسقدمت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، لقاح فيروس كورونا لمنسوبي القطاعات الأمنية بمحافظة شرورة التابعة لمنطقة نجران، وذلك في إطار تنفيذ حملة "الوقاية أمان" بمناطق ومدن المملكة كافة.وحرصت الفرق الطبية أثناء تقديم اللقاح في قطاع حرس الحدود في محافظة شرورة، ومركز حرس الحدود, وإدارة الجوازات في منفذ الوديعة الحدودي, على تقديم رسائل توعوية وتثقيفية عن أهمية اللقاح ومأمونيته بإذن الله.وتواصل الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تنفيذ العديد من المبادرات في حملة "الوقاية أمان"، بما يسهم في تعزيز سبل الوقاية من خلال تقديم لقاح فيروس كورونا، والمشاركة الفعّالة في الوصول إلى المناعة المجتمعية بإذن الله.// انتهى //19:28ت م0092

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