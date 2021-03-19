السعودية اليوم / سمو أمير المدينة المنورة يستقبل مدير جوازات المنطقة



المدينة المنورة 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة مدير جوازات المنطقة العميد فهد بن خالد العتيبي.

واطلع سموه خلال الاستقبال على التقرير السنوي لجوازات المدينة المنورة الذي تضمن إحصاءات مختلفة على مُجمل أعمالها والفروع التابعة لها وخدماتها المُقدمة للمُستفيدين.

ونوه العميد العتيبي بتوجيهات سموه التي تؤكد على تقديم أفضل وأجود الخدمات للمواطنين والمقيمين المُستفيدين من خدمات الجوازات المختلفة تحقيقاً لتوجيهات ولاة الأمر.

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18:10ت م

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