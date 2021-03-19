السعودية اليوم / 30 ألف مصل يؤدون "الجمعة" في رحاب المسجد الأقصى



القدس المحتلة 06 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واس

أدى نحو 30 ألف مواطن، صلاة الجمعة اليوم في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم مضايقات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شهود عيان فلسطينيين بأن قوات الاحتلال أعاقت وصول المصلين، عن طريق نصب حواجز حديدية على مداخل القدس القديمة والمسجد الأقصى.

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17:58ت م

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