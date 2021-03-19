السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تزيل عددًا من مخيمات بيع المواد الغذائية



مكة المكرمة 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واس

أزالت أمانة العاصمة المقدسة أمس خلال جولاتها الرقابية عددًا من المخيمات بطريق الليث لبيع المواد الغذائية بهدف القضاء على الظواهر السلبية والحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحضري والحد من التشوهات البصرية.

وأوضحت الأمانة أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المواقع المخالفة والمفتقرة للاشتراطات الصحية، وإزالتها إزالة كُلية، ومصادرة ما بحوزة الباعة الجائلين المخالفين من فواكه ومواد غذائية، وتسليمها لجمعية إكرام لحفظ النعمة بعد التأكد من سلامتها.

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17:18ت م

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