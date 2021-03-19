السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلية تستهدف المزارعين الفلسطينيين شرق ووسط قطاع غزة



غزة 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واس

استهدفت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم ، أراضي المزارعين الفلسطينيين ورعاة الأغنام شرق ووسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان فلسطينية في غزة ، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في الآليات العسكرية خلف الشريط الحدودي شرق مخيم المغازي أطلقت الرصاص صوب مجموعة من المزارعين ورعاة الأغنام وهم يقومون بالفلاحة والرعي وأجبرتهم على ترك المكان ومغادرته.

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17:06ت م

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