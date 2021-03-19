شكرا لقرائتكم خبر عن الحجرف: الأعمال الإرهابية ضد المملكة استهداف لأمن الخليج كله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ​أدان الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الإرهابي بطائراتٍ مُسيّرةٍ "مفخخة" الذي استهدف بطريقة متعمدة مصفاة تكرير البترول في مدينة الرياض بالمملكة، اليوم الجمعة.

وأكّد الأمين العام أن هذا الاعتداء وما سبقه من أعمال إرهابية وتخريبية، تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية في المملكة، والتي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لشركة أرامكو السعودية في مدينة الظهران، لا يستهدفان أمن المملكة ومقدراتها الاقتصادية فقط، وإنما يستهدفان أمن كافة دول المجلس والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما أكد على وقوف دول مجلس التعاون مع المملكة ، انطلاقاً من أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، مؤكداً دعم دول المجلس لكافة الإجراءات اللازمة والرادعة التي تتخذها المملكة لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية، ووقف مثل هذه الاعتداءات الإرهابية والتخريبية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.