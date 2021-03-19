شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: إطلاق مسيرات تجاه مصفاة الرياض "عمل عدائي ممنهج" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين وتستنكر بشدة إطلاق ميليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من إيران طائرات مسيرة باتجاه مصفاة تكرير البترول في مدينة الرياض بالمملكة الشقيقة، في عمل عدائي ممنهج يعكس إصرار هذه الميليشيات الارهابية على استهداف أمن الطاقة والمنشآت والأعيان المدنية في المملكة في انتهاك متواصل للقانون الدولي الإنساني.

وتؤكد وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الراسخ المتضامن مع المملكة ضد كل ما يستهدف أمنها وسلامتها، مشددة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في إدانة الأعمال الإرهابية الإجرامية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي التي تهدد الأمن والسلم الاقليمي.