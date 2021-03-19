شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي": الاعتداء على "مصفاة الرياض" عمل إرهابي جبان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أدانت منظمة التعاون الإسلامي الاعتداء الإرهابي على مصفاة الرياض.
وقالت المنظمة التعاون أن الاعتداء على مصفاة تكرير البترول عمل إرهابي وتخريبي جبان.
محمد يوسف
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