شكرا لمتابعة خبر عن خبير أرصاد يتوقع إنقلاب حراري ملموس مع بداية فصل الربيع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، أن تتسارع حركة الشمس الظاهرية في إتجاه خط الاستواء للتعامد عليه، وانتهاء الفترة الإنتقالية وبداية فصل الربيع، وليس الصيف، بصحبة إنقلاب حراري ملموس على معظم المناطق.

كما توقع نشاط الرياح بصحبة إنعدام أو شبه إنعدام للرؤية خاصة في الوسط والشمال، والشرق، ويليهم الغرب والجنوب.

توقع خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، أن تتسارع حركة الشمس الظاهرية في إتجاه خط الاستواء للتعامد عليه، وانتهاء الفترة الإنتقالية وبداية فصل الربيع، وليس الصيف، بصحبة إنقلاب حراري ملموس على معظم المناطق.

كما توقع نشاط الرياح بصحبة إنعدام أو شبه إنعدام للرؤية خاصة في الوسط والشمال، والشرق، ويليهم الغرب والجنوب.