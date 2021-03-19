شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أول فتاة بتبوك تعمل في ورشة سيارات تروى تجربتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

تحدثت المواطنة ريم الحسن عن تجربتها في العمل في مجال صيانة السيارات في أحد مراكز وإصلاح الأعطال الكهربائية بتبوك.

قالت ريم : "اكتشفت إني مرهوبة بالمجال، بعدما تدربت على فحص السيارات عمليا في مركز بتبوك عن طريق الكمبيوتر، وتعمقت في الموضوع حتى اتقنته".

وأضافت :"أجيد صيانة أنواع مختلفة من السيارات، وأقضي أكثر من عشر ساعات عمل يوميا في الورشة مقسمة بين العمل الفني والمكتبي، واتمنى أن يكون لدي عملي الخاص".

وقال خالد اليامي صاحب ورشة السيارات الفنية:" ريم تمكنت من استيعاب صيانة السيارات في فترة بسيطة وموجزة"، مشيرا إلى أنه يعمل في مجال صيانة السيارات من ٢٥ عام، وتوفر مركز نسائي متكامل لصيانة السيارات يخدم المجتمع النسائي في تبوك كان حلم و أصبح حقيقة.