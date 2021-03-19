شكرا لمتابعة خبر عن اعتماد صرف بدل عمل إضافي للعاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اعتمدت وزارة الصحة قرار مجلس الوزراء الخاص بصرف بدل ساعات عمل إضافي للعاملين في المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات.

وشمل القرار، وفقا لـ"الوطن" شاغلي الوظائف التالية (رئيس فنيي إحصاء صحي، فني إحصاء صحي، رئيس قسم التقارير، كاتب، خادم صحي، مراسل، حارس، سائق).

وحددت الوزارة 3 شروط لصرف بدل ساعات العمل الإضافي من أبرزها، أن يؤدي الموظف عمله على أساس 176 ساعة شهريا بما في ذلك ساعات المناوبة.

كما تضمنت الشروط أن يمارس الموظف العمل بصفة مستمرة وأن يكون العمل مرتبطا بالفريق الطبي، وأن يكون هذا البدل بديلا عن معاملتهم وفق قواعد التكليف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي والعطل الأسبوعية.

ويتراوح مقدار بدل العمل الإضافي لشاغلي وظائف سلم رواتب الموظفين العام من 600 إلى 2365 ريال، بينما يتراوح قيمة البدل لشاغلي وظائف لائحة المستخدمين ولائحة بند الأجور من 865 إلى 1030 ريال