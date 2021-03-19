شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. مواطن يحول سطح منزله إلى ورشة لصناعة طائرات الدرون وتطويرها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حفر الباطن (صدى):

حول المواطن مبارك الجميلي، منزله في محافظة حفر الباطن إلى ورشة لصناعة طائرات الدرون وتطويرها.

وأضاف، مبارك الجميلي، خلال حديثه لقناة mbc، أن رغبته في تطوير طائرات الدرون دفعته للقراءة والإطلاع على هذا المجال.

ولفت إلى أنه بدأ في هذا المجال منذ 2015، وتحولت موهبته خلال السنوات الماضية إلى الاحتراف، وأصبح يتعامل مع الشركات الكبيرة في تصوير الإعلانات، ويقدم استشارات متعلقة بالتصوير.