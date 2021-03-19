شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمير جازان يتجول في أروقة مهرجان البن في الداير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أظهر مقطع فيديو افتتاح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مهرجان البن الثامن في جبال جازان، الذي تنظمه محافظة الداير بني مالك بمقر المهرجان في المحافظة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة مساء أمس.

وتجول أمير جازان في أروقة المهرجان، مستمعًا لشرح من محافظ الدائر بني مالك المشرف العام على المهرجان نايف بن ناصر بن لبدة عما يعرضه المشاركون في المهرجان وعددهم " 124 " مزارعًا من مزارعي البن بالقطاع الجبلي بالمنطقة، إضافة لمشاركات عدد من الجهات الحكومية.

وسلط ابن لبدة الضوء على زراعة البن في جبال جازان وما يشهده هذا المجال من توسع في ظل دعم الدولة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة وإمارة المنطقة للمزارعين، باعتبار محصولهم من السلع ذات المستقبل الواعد ، لافتاً الانتباه إلى أن عدد مزارعي البن في محافظة الداير بلغ 1595 مزارعاً، يملكون قرابة الـ 270000 شجرة، منها حوالي 171000 شجرة مثمرة تنتج أكثر من 685000 كيلو من محصول البن السعودي الفاخر.

كما تجول سمو أمير منطقة جازان في المعرض التشكيلي المصاحب لفعاليات المهرجان، مطلعاً على معروضات 45 فناناً وفنانة من تشكيليين ومصورين فتوجرافيين، وأبدى سموه إعجابه وإشادته بمواهب المشاركين واحترافيتهم، كما دشن حزمة من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة بتكلفة بلغت نحو 182,938436 ريالًا.