شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غد "السبت" في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد، السبت، أن تكون السماء غائمة جزئياً على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة تتخللها سحب رعدية ممطرة.

كما توقع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على شمال المملكة، فيما يكون الطقس مستقر على معظم مناطق المملكة، بينما ستكون الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40كم/ساعة.

وأضاف أن ارتفاع الموج في البحر الأحمر سيكون من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، أما الرياح السطحية على الخليج العربي فستكون شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.