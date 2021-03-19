شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة": تسجيل 391 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل 391 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (5) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل 263حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (373,864) حالة .

وسجلت منطقة الرياض 159 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، والمنطقة الشرقية 69 إصابة جديدة ، ومنطقة مكة المكرمة 66 إصابة ، ومنطقة حائل 24 حائل ، وجاءت الإصابات في باقي المناطق المملكة كما في التقرير المرفق .

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قد حث المواطنين والمقيمين لسرعة تلقي اللقاح مؤكداً على ضرورة عدم الإنسياق وراء أية شائعات .

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